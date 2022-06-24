Жителей Челябинской области предупредили о крупном граде и ветре

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра и крупный град.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, грозы начнутся в отдельных районах Южного Урала в ночь на 25 июня. Местами пройдет сильные ливни, ветер усилится до 20 м/с. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Жителям региона рекомендовано не покидать здания, автомобилистов просят в непогоду воздержаться от поездок на личных автомобилях. Во время грозы рекомендуется отключить электроприборы в доме.

Ранее синоптики сообщили об отсутствии осадков и жаре до +30 градусов в предстоящие выходные в Москве. Одновременно в столице ожидается сильное ультрафиолетовое излучения, поэтому рекомендуется избегать нахождения под открытыми лучами солнца с 11 до 20 часов.