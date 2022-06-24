Три человека пострадали в лобовом ДТП с двумя легковушками в Липецке
В Липецке в результате лобового столкновения двух отечественных машин пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла в ночь на 24 июня на улице Энергостроителей. Столкнулись Lada Priora под управлением 30-летнего мужчины и ВАЗ-2112, за рулем которого находился 36-летний водитель.
В результате ДТП пострадали водитель «двенадцатой» и два пассажира «Приоры». Их доставили в больницу с различными травмами, пишет GOROD48.
Уточняется, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. Все обстоятельства устанавливаются.
Утром 24 июня женщина и четверо подростков пострадали в результате ДТП в Омской области. По данным Госавтоинспекции, водитель сел за руль в состоянии опьянения и допустил съезд машины в кювет.