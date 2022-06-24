Женщина погибла при пожаре в частном доме в Рязанской области
В Михайловском районе Рязанской области в результате пожара в частном доме погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел около полуночи 23 июня в деревне Напольные Выселки. Прибывшие спасатели обнаружили, что огнем объят одноэтажный жилой дом.
В результате происшествия погибла 54-летняя женщина. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются, пишет РИА «7 новостей».
В тушении были задействованы семь человек личного состава и три пожарных автомобиля.
Днем 23 июня пожар произошел в одноэтажном кирпичном доме в Иркутске. Погибли 56-летний мужчина и 76-летняя женщина. Вероятной причиной возгорания эксперты называют неосторожное обращение с огнем при курении.