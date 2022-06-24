Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Зубовском бульваре в Москве
Уголовное дело возбуждено по факту аварии на Зубовском бульваре, в результате которой два человека погибли, еще шесть получили травмы. Об этом в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили в пятницу, 24 июня.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ход расследования контролируется прокуратурой», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Ранее в этот день утром автомобиль Mercedes врезался в стену д. 22/39 на Зубовском бульваре в столице. В результате инцидента два человека погибли, еще шестеро пострадали, передает НСН.
По данным полиции, причиной ДТП стало грубое нарушение ПДД со стороны водителя автомобиля. Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего, пытаясь избежать столкновения с такси, не справился с управлением и врезался в стену дома. Машина загорелась от удара, пишет Life.Ru.
Водитель и пассажирка Mercedes от полученных травм скончались на месте. Сгоревший автомобиль был без номеров, уточняется на сайте kp.ru.
Очевидец трагедии рассказал, как он с приятелями вытащил из загоревшейся машины нескольких пострадавших. Мужчина подчеркнул, что самого момента аварии он не видел, потому что находился на открытой веранде.