Минфин разъяснил принципы открытия счетов для выплат по госдолгу России

Минфин России разъяснил, как открывать и обслуживать банковские счета типа И для получения расчетов по российскому внешнему валютному долгу, согласно указу о временном порядке исполнения обязательств по госдолгу страны.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 11 июня. Мера позволяет в том числе временно выплачивать госдолг в рублях. Они будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Нерезиденты РФ для ведения инвестиционной деятельности на российской территории открывают специальные рублевые счета типа И в уполномоченных банках России.

Так, банковские счета типа И открывает НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), чтобы резиденты и иностранные кредиторы, за исключением владельцев российских еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по ним, могли осуществлять выплаты по еврооблигациям. Депозитарий не несет расходов по индексации денег, зачисленных на эти счета.

Такие типы счетов открываются на имя заграничных организаций — нерезидентов, имеющих право в соответствии с их законами осуществлять учет и переход прав на еврооблигации РФ, включая иностранные депозитарии, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя в российском НРД.

Открытие счетов типа И и операции по ним производятся без идентификации иностранных депозитариев, на имя которых они открыты, и бенефициаров, определяющихся по данным реестра держателей ценных бумаг РФ.

«В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа выплаты держателям еврооблигаций Российской Федерации, права которых учитываются центральным депозитарием или депонентами центрального депозитария, (за исключением иностранных номинальных держателей) осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона от 22 июня 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и сроки, установленные эмиссионной документацией еврооблигаций Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Выплаты держателям российских еврооблигаций, права которых учитываются иностранными номинальными держателями, являющимися депонентами НРД, осуществляются в порядке, предусмотренном подпунктами «в»–«д» пункта 2 Указа. Выплаты всем держателям осуществляются без использования счетов типа С.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов рассказал журналистам, что есть три схемы расчетов по внешнему валютному долгу РФ. Способ доведения до инвестора рублевых выплат будет зависеть от того, какой депозитарий осуществляет учет прав на принадлежащие ему еврооблигации, отмечал он.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что указ о рублевых выплатах российского госдолга мало что меняет для его получателей, однако формально кто-то из них может заявить о нарушении соглашения, так как в нем прописано, что долг возвращается в валюте, в которой брался.