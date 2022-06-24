«Столото» предложил участникам лотерей помочь тяжелобольным детям

«Столото» запустил сайт проекта «Поделись своей удачей» для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Пользователи могут сделать разовое пожертвование или оформить подписку на регулярные перечисления в адрес фонда «Подари жизнь», сообщает пресс-служба распространителя гослотерей.

Раньше эта функция была доступна только для победителей лотерей.

«У тех, кто выиграл в лотерею, уже пять лет есть возможность поделиться своей удачей с теми, кому она особенно нужна. Однако помогать детям может каждый, и для этого необязательно выигрывать в лотерею или делать крупные пожертвования. Гораздо важнее, чтобы перечисления стали регулярными, потому что большие суммы складываются из маленьких пожертвований», — отметила директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» Оксана Тубман.

По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, благодаря акциям, которые компании проводят в пользу фонда, «поддерживать детей с тяжелыми заболеваниями можно, даже занимаясь своими делами». «И, что тоже очень важно для нас, еще больше людей узнают о фонде и о том, что мы делаем. А каждый новый друг — это огромная поддержка в нашем деле», — подчеркнула она.

«Столото» поддерживает фонд «Подари жизнь» с 2015 года. Одним из совместных проектов стало строительство одного из корпусов пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов России.

В 2018 году у победителей гослотерей появилась возможность направить часть выигрыша в фонд «Подари жизнь» с помощью сайта «Столото» и мобильного приложения (в личном кабинете стала работать кнопка «Пожертвовать»). Благодаря этой функции за пять лет в пользу фонда было собрано более 31 млн рублей.

В 2021 году «Столото» поддержал более 20 российских благотворительных проектов различного масштаба.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.