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Путепровод через железную дорогу реконструируют в Нижнем Тагиле

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Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион для поиска подрядчика, который составит проект реконструкции путепровода через железнодорожные пути по Северному шоссе. Максимальная стоимость работ составит 6 млн рублей.

Строительная длина путепровода составляет 68 м, его ширина — 22 м. На объекте предусмотрено движение по двум полосам, а также трамвайные линии, пишет «ТагилСити.Ру». После подписания контракта подрядчик должен составить проектную документацию в течение 150 дней.

Также в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция путепровода по улице Циолковского. Ремонт планировалось закончить еще осенью 2021 года, однако сроки работ неоднократно сдвигались. Ожидается, что мост будет открыт в конце июля.

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