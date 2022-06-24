Путепровод через железную дорогу реконструируют в Нижнем Тагиле

Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион для поиска подрядчика, который составит проект реконструкции путепровода через железнодорожные пути по Северному шоссе. Максимальная стоимость работ составит 6 млн рублей.

Строительная длина путепровода составляет 68 м, его ширина — 22 м. На объекте предусмотрено движение по двум полосам, а также трамвайные линии, пишет «ТагилСити.Ру». После подписания контракта подрядчик должен составить проектную документацию в течение 150 дней.

Также в Нижнем Тагиле продолжается реконструкция путепровода по улице Циолковского. Ремонт планировалось закончить еще осенью 2021 года, однако сроки работ неоднократно сдвигались. Ожидается, что мост будет открыт в конце июля.