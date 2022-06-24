Spiegel: минфин Германии планирует национализировать часть «Северного потока – 2»

Минфин Германии обсуждает возможность национализировать отрезок газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в министерстве.

«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», — сообщает издание.

Источник издания считает, что это решение даст возможность соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.

Правительство ФРГ нуждается в дополнительных терминалах, особенно в Балтийском море, подчеркивает автор статьи. Национализация немецкой части «Северного потока – 2» позволит лучше снабжать населенные пункты, расположенные на юге Германии.

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Газопровод «Северный поток – 2» пролегает по дну балтийского моря. Объект был полностью готов к эксплуатации в конце 2021 года, однако так и не был сертифицирован и запущен из-за наложенных санкций со стороны Евросоюза. Санкции ЕС стали реакцией на проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.