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Spiegel: минфин Германии планирует национализировать часть «Северного потока – 2»

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Минфин Германии обсуждает возможность национализировать отрезок газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники в министерстве.

«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», — сообщает издание.

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Источник издания считает, что это решение даст возможность соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.

Правительство ФРГ нуждается в дополнительных терминалах, особенно в Балтийском море, подчеркивает автор статьи. Национализация немецкой части «Северного потока – 2» позволит лучше снабжать населенные пункты, расположенные на юге Германии.

Ранее сегодня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек резюмировал, что в стране наступил газовый кризис и в случае острой нехватки газа в стране придется остановить работу ряда отраслей промышленности.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада среди антироссийских мер практикуют «настоящий грабеж». Министр также выразил мнение, что западные страны окончательно подорвали свою репутацию грабительскими действиями.

Западные страны начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе.

Газопровод «Северный поток – 2» пролегает по дну балтийского моря. Объект был полностью готов к эксплуатации в конце 2021 года, однако так и не был сертифицирован и запущен из-за наложенных санкций со стороны Евросоюза. Санкции ЕС стали реакцией на проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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