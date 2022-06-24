Модернизация освещения началась в двух микрорайонах Петрозаводска

В Петрозаводске (Карелия) стартовала модернизация уличного освещения. Работы ведутся в микрорайонах Древлянка и Перевалка, сообщает городская мэрия.

В ближайшее время подрядчик демонтирует 14 старых опор на Высотной аллее и установит на их месте 23 новых. Более мощные фонари появятся в пешеходной зоне на участке между улицами Черняховского и Высотным проездом.

В микрорайоне Древлянка установят 19 опор между Лесным проспектом и Березовой аллеей. Расстояние между столбами изменится, а свет фонарей теперь будет падать не только на дорогу, но и на тротуар, пишет ИА «Карелinform».

В мэрии отмечают, что к зиме 2022 года обновленное освещение появится в 39 точках разных микрорайонов Петрозаводска. Средства на модернизацию выделяются из республиканского бюджета.