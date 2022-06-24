Лавров завил о превращении ЕС в антироссийский союз

Евросоюз (ЕС) превратился в антироссийский союз, требуя подключаться к решениям против Москвы. Об этом в этом в пятницу, 24 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал, в направлении обретения такой агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки», — сказал он журналистам.

По его словам, сами руководители ЕС заявляют имеющим статус кандидатам и желающим приобрести такой статус, что у них нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все меры в отношении РФ.

Министр отметил, что именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии.

«Она является кандидатом (в ЕС. — Ред.), но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае — отношениям с Российской Федерацией», — добавил глава МИД РФ.

Лавров также заявил, что развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, так как это не военный блок

Днем ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главными критериями на вступление в ЕС стали русофобия и антироссийская присяга. В тот же день она заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию. По ее словам, решения, которые предпринимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.