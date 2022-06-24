Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи, один человек спасен, семеро пропали
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- Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи, один человек спасен, семеро пропали
На Кубани в Краснодарском крае две легковые машины с людьми унесло в Черное море, сообщает МЧС в пятницу, 24 июня.
По информации спасателей, внутри автомобилей были восемь человек.
Позже в этот день смерть одного человека подтвердила прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что одного человека уже удалось спасти, поиски пятерых без вести пропавших в данный момент продолжаются.
Ранее, в в пятницу, два легковых автомобиля с людьми унесло в море на Кубани в районе поселка Зубова Щель. Машины снесло потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности.
Один ребенок успел предупредить МЧС о происшествии, написав спасателям СМС-сообщение.