Аналитик прокомментировал сообщения о планах ФРГ национализировать часть СП-2

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в пятницу, 24 июня, данные издания Der Spiegel, согласно которым Германия рассматривает возможность национализацию части газопровода «Северный поток — 2».

Митрахович предположил, что в случае «жесткого формата» национализации правительство РФ может национализировать некоторые немецкие активы в России.

«Мы живем в условиях, когда национализация стала нормой в отношениях между Россией и Западом. Она может проходить с выплатой компенсации, без оплаты, в формате временной заморозки активов — всякие варианты возможны», — добавил эксперт в беседе с RT.

По его словам, если немецкое правительство считает, что такими угрозами может заставить «Газпром» не снижать поставки по «Северному потоку», это не сработает.

«У «Газпрома» есть нормальные аргументы, почему поставки по нему снижены, потому что необходимо провести технологическое обслуживание, во-первых, самого газопровода летом, а во-вторых, турбин Siemens, которые должны вернуться из Канады, для этого нужно, чтобы коллективный Запад снял часть санкций», — объяснил эксперт.

Ранее в этот день журнал Spiegel сообщил, что минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока — 2». В материале сказано, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию, однако такое решение может спровоцировать проблемы в экологии, сообщается на сайте kp.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя соответствующую публикацию, что российские юристы дадут правовую оценку, если ФРГ предпримет конкретные действия, направленные на национализацию части «Северного потока — 2», пока же это гипотетические рассуждения, передает НСН.

Газопровод «Северный поток — 2» построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.