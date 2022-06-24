Городской пляж в Оренбурге официально открыли для купания

В Оренбурге открылся единственный городской пляж, на котором разрешается отдыхать и купаться. Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Всего от ведомства разрешение на работу получили 17 пляжей в Оренбургской области. 23 июня в список мест для отдыха попали три пляжа в Орске, пляжи на Верхне-Кумакском и Ушкатинском водохранилище, на реке Самара в Бузулуке, два объекта на территории детского лагеря «Буревестник», комплекс отдыха «Майорка», шесть объектов на территории «Соленых озер» в Соль-Илецке, а также в лагере «Мечта».

Специалисты исследовали 339 проб воды и 217 проб песка. Они соответствовали микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим нормам.

Ранее сообщалось, что жителям города Киров в Калужской области запретили купаться в Верхнем и Нижнем водохранилищах. Состав воды не соответствует нормам по микробиологическим показателям.