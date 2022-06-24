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Резидент «Технополиса "Москва"» поставит в больницы моечные установки для эндоскопов

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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«Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» до конца 2022 года направит высокотехнологичное оборудование в медучреждения Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«АО "ТЗМОИ", резидент столичной особой экономической зоны, до конца текущего года поставит более 300 специализированных моечных машин в 88 медучреждений города. Предприятие стремится своевременно реагировать на запросы здравоохранения Москвы и обеспечивает их инфекционную безопасность на протяжении нескольких лет. Компания вложила более 40 миллионов рублей в производство востребованного дезинфекционного оборудования на территории технополиса "Москва"», — рассказал Владимир Ефимов.

Компания локализовала производство на территории особой экономической зоны в 2020 году.

«В рамках своей инвестиционной программы развития по итогам 2021 года предприятие увеличило объемы производства моечных машин для гибких эндоскопов почти в 17 раз по сравнению с 2020-м — в денежном эквиваленте они достигли 600 миллионов рублей», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадия Дегтева, росту производства и объема выпуска медицинской техники также способствовали комфортные условия, созданные в особой экономической зоне. АО «ТЗМОИ» входит в состав кластера медицинских технологий и биофармацевтики ОЭЗ «Технополис "Москва"». АО «ТЗМОИ» входит в состав кластера медицинских технологий и биофармацевтики ОЭЗ «Технополис "Москва"». Кластер насчитывает 20 высокотехнологичных компаний, занятых разработкой и производством лекарств, медицинских изделий и оборудования.

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