Опубликованы кадры спасения человека из смытого в Черное море авто

МЧС опубликовало кадры поисково-спасательных работ в Черном море, куда унесло два автомобиля с людьми 24 июня.

На первой части видео запечатлено, как спасатели вытаскивают из воды пострадавшего. Затем демонстрируется работа вертолета Ка-32 и спасательного катера, привлеченных к операции.

Ранее в этот день два легковых автомобиля с людьми унесло в море на Кубани. Автомобили снесло потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, трое из которых дети. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

В МЧС сообщили, что спасти удалось одного человека. В прокуратуре Краснодарского края также подтвердили гибель одного унесенного в море человека. Продолжаются поиски пятерых без вести пропавших.