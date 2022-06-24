Реклама
Прямой эфир

Опубликованы кадры спасения человека из смытого в Черное море авто

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС опубликовало кадры поисково-спасательных работ в Черном море, куда унесло два автомобиля с людьми 24 июня.

На первой части видео запечатлено, как спасатели вытаскивают из воды пострадавшего. Затем демонстрируется работа вертолета Ка-32 и спасательного катера, привлеченных к операции.

Ранее в этот день два легковых автомобиля с людьми унесло в море на Кубани. Автомобили снесло потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков в горной местности. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, трое из которых дети. Один из детей успел предупредить МЧС о случившемся с помощью СМС-сообщения.

В МЧС сообщили, что спасти удалось одного человека. В прокуратуре Краснодарского края также подтвердили гибель одного унесенного в море человека. Продолжаются поиски пятерых без вести пропавших.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022