Два человека пострадали при столкновении легковушек в Рязани
В Рязани в результате столкновения отечественных легковушек пострадали женщина и молодой человек. Об этом сообщает УМВД России по региону.
Авария произошла 23 июня около дома № 31-23 по улице Дачной. По предварительным данным, 46-летняя водитель Lada Xray не уступила дорогу Lada Priora, за рулем которой находился 22-летний молодой человек.
Как уточняет РИА 62INFO.ru, в результате ДТП оба водителя получили различные травмы. Им была оказана медпомощь.
15 июня на трассе в Рязанской области три человека погибли в результате массовой аварии с участием грузовика и микроавтобуса. По предварительной версии, водитель большегруза мог уснуть за рулем.