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В рамках ПМЮФ-2022 состоится сессия по вопросам участия нотариусов в корпоративном управлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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29 июня 2022 года в 12:15 в рамках X Петербургского международного юридического форума состоится сессия на тему: «Участие нотариуса в корпоративном управлении: нужна ли бизнесу нотариальная опека?».

Сессия посвящена обсуждению перспектив использования нотариального компонента в корпоративных правоотношениях.

Участники дискуссии поговорят о роли нотариуса в процессе защиты бизнеса, обсудят, чем должен руководствоваться законодатель при принятии решений о введении обязательного нотариального удостоверения корпоративных решений.

«Положительный опыт использования института нотариата в жизни корпораций повлек за собой расширение роли нотариусов. При выдвижении инициатив, предусматривающих обязательное нотариальное удостоверение тех или иных процедур, важно помнить, что введение подобных императивных норм в ряде случаев может снизить гибкость корпоративного управления, а также в целом повлиять на регулирование гражданских правоотношений», — подчеркнул заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын.

В дискуссии примут участие заместитель министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын, заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, руководитель корпоративно-правового направления «Метафракс Групп» Маргарита Белякова.

Подробную деловую программу можно найти на официальном сайте форума: legalforum.info

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