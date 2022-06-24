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На площадке ПМЮФ обсудят перспективы развития правового статуса института некоммерческих организаций

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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29 июня 2022 года в 14:30 в рамках X Петербургского международного юридического форума состоится сессия на тему: «Некоммерческие организации: тенденции развития правового статуса и регулирование деятельности».

Мероприятие посвящено совершенствованию законодательства в сфере некоммерческих организаций и развитию дальнейшего взаимодействия государства и некоммерческого сектора.

В рамках сессии будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся этого направления. Участники обсудят проект новой Концепции совершенствования корпоративного управления НКО и перспективы ее реализации, поговорят о таких новеллах гражданского законодательства, как институт личных фондов и возможность проведения собраний органов НКО с применением информационных технологий.

Важным блоком обсуждения станут вопросы развития взаимодействия Минюста России и научного сообщества в части деятельности некоммерческих организаций.

«Некоммерческие организации играют важную социальную и экономическую роль в рамках государственного строительства. Именно поэтому Минюст России на постоянной основе совершенствует законодательство в данной сфере. Сегодня среди приоритетных задач — обеспечение стабильных и комфортных условий для представления документации о деятельности некоммерческого сектора. В проекте новой Концепции будет предусмотрена возможность освобождения НКО от обязанности представлять отчетность в бумажном виде», — отметил заместитель Министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко.

В дискуссии примут участие заместитель Министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб, Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права РПА Минюста России Марина Илюшина.

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