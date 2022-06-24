На Московской неделе моды состоялся показ новой коллекции петербургского бренда Dear Passenger N.

В рамках Московской недели моды петербургский бренд женской одежды премиум-класса Dear Passenger N. представил новую коллекцию RENÉ LALIQUE.

Мировые достояния истории и образ женщины, чей деловой ритм жизни составляет множество событий и требует элегантной одежды, — два ключевых понятия эстетики бренда.

Само название «Dear Passenger N.» — обращение к тем, кто хочет отправиться в путешествие во времени, не отставая от современности, ведь каждая новая коллекция бренда — это посвящение духу благородства определенной эпохи, воплощенное в современных модных формах и высококачественных материалах.

«Новая коллекция — путешествие в эпоху Рене Лалика, в мир его мастерства и его муз, — рассказывает основатель и дизайнер бренда Екатерина Кибовская. — С точки зрения формы вещи абсолютно современные: жакеты oversize, свободные летние костюмы, укороченные жакеты-куртки. В отношении деталей и образа в целом — это вдохновение мастером ювелирного искусства ар нуво».

Так, например, лук «Стрекоза» с узким коротким жакетом, летящей плиссированной блузкой и широкими брюками-палаццо — вдохновение историей о броши «Стрекоза» Лалика и запечатленной в ней музы, актрисы Сары Бернар. Страсть, скорость, энергетика деловой неординарной женщины — таков этот образ.

Ночник «Два павлина» Лалика из ювелирно-дутого стекла — другой ключ к коллекции. Длинные рукава, ниспадающие по дуге «обнимающие» силуэты — точно длинные хвосты этих дивных птиц. А гофре, декоративные полоски и ребристая фактура вельвета напоминают линеарный рельеф на основании ночника.

Каждый предмет одежды украшен фирменным «билетом» на «машину времени» — принтом с аутентичной графикой, в центре которого — стилизованное изображение того или иного ювелирного произведения Рене Лалика, с которыми связаны изделия в коллекции.

«Участие в Московской неделе моды — большое событие в истории бренда. Это наш дебют на «большой сцене», — резюмирует Екатерина Кибовская после показа. — Режиссура показа, свет, работа моделей — все на высшем уровне. Не могу не отметить, что мы с командой были удивлены, сколько гостей пришло на дефиле. Многих клиентов, партнеров и друзей мы приглашали лично, но гостей оказалось гораздо больше, чем было в списках. Зал был переполнен. На следующей день на нашем корнере в шоуруме в Гостином дворе, по телефону, в соцсетях мы принимали поздравления — все только и говорили, насколько женщин воодушевил наш показ. И я теперь воодушевлена! Процитирую фразу, которую одна француженка записала для нас для вставки в саундтрек дефиле: «Dear Passenger N. взлетает на пути в эпоху Рене Лалика», — после МНМ мы действительно взлетаем».