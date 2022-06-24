Эрмитаж организует выставку работ из московского Музея им. Пушкина

В конце июня в Санкт-Петербурге состоится выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», на которой будут выставлены некоторые экспонаты из московского Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ). Об этом 24 июня пишет газета «Деловой Петербург».

Выставка целиком будет состоять из 150 произведений эпохи модернизма, собранных русским купцом Сергеем Щукиным. Некоторые полотна из его коллекции принадлежат Эрмитажу, другие доставлены специально из Москвы.

Посетители выставки смогут увидеть работы Анри Матисса, Поля Сезанна, Поля Гогена, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Клода Моне и других представителей новой французской живописи.

Страховая стоимость произведений искусства, привезенных из столичного музея в Петербург, составляет 140,3 млрд рублей. Страховка действует с 1 июня по 31 августа и распространяется на период упаковки, погрузки, транспортировки, монтажа музейных предметов, временного хранения (без доступа посетителей) и экспонирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Эрмитаж застраховал шедевры из московского музея стоимостью 140 млрд».