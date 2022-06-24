Минобороны заявило о дезертирстве свыше 30 военнослужащих ВСУ в районе Александрополя

Более 30 украинских военных оставили позиции в районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики. Об этом 24 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в Вооруженных силах Украины (ВСУ) массовый характер.

«В районе населенного пункта Александрополь Донецкой Народной Республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции», — рассказали в Минобороны РФ.

21 июня Росгвардия сообщила о задержании в Луганской Народной Республике 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

Вместе с тем в мае депутат Верховной рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая предложила разрешить украинским офицерам убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заявил, что данное предложение — попытка легализовать то, что уже и так происходит. По его словам, например, в составе радикальной националистической группировки «Азов» есть люди, которые «внимательно следят за теми, у кого начинается депрессия, кто пытается сдаться в плен и отделиться от остального состава, — таких расстреливают».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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