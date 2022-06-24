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Берлин заявил о работе с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ

Глава МИД ФРГ заявила, что экспорт зерна из России остается на высоком уровне
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из России, никакой блокады российского зерна нет. Об этом сказала на брифинге в Берлине глава МИД ФРГ Анналена Бербок в пятницу, 24 июня.

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«В отношении российского зерна — там нет блокады... экспорт остается таким же высоким, как и в прошлом году. Есть некоторые компании, которые не уверены, могут ли они транспортировать зерно на судах, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ясно дать понять этим компаниям, что это зерно может быть вывезено также из России», — заявила министр на брифинге.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш всегда выступал за достижение договоренности по обеспечению экспорта зерна из России и Украины. Он сказал, что Евросоюз полноценно «поддерживает усилия ООН» в рамках консультаций между российской, турецкой и украинской сторонами по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем. Дюжаррик выразил надежду, что переговоры будут результативными.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии обвинил генсека ООН в том, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна в развивающиеся страны при условии разминирования портов.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова также заявляла, что Россия не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины. Она подчеркивала, что Киев создал условия, при которых безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов невозможно.

В тот же день заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, что США не будет вводить санкции против предприятий и стран за импорт российского зерна.

Также 17 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что РФ не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Политик полагает, что вывоз зерна через Белоруссию стал бы самым дешевым способом разрешения ситуации.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последнее время на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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