Реклама
Прямой эфир
Экономика
Берлин заявил о работе с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из РФ
Мир
Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России по катастрофе Boeing
Общество
Эксперт призвал не доверять заявлениям о признании оспы обезьян пандемией
Общество
В прокуратуре подтвердили гибель одного человека из унесенного в море автомобиля
Политика
В Госдуме предложили назвать 3 сентября Днем победы над Японией
Мир
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня
Мир
В Горском продолжают находиться около 100 боевиков ВСУ и наемников
Экономика
ФАС предложила меры по избежанию накрутки цен на электроэнергию и тепло
Культура
Эрмитаж организует выставку работ из московского Музея им. Пушкина
Мир
Лавров завил о превращении ЕС в антироссийский союз
Общество
В РФ заявили о планах ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Сюжет:

В Горском продолжают находиться около 100 боевиков ВСУ и наемников

На территории Горского находится около 100 боевиков из Украины и наемников из других стран
0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Горского продолжают находиться примерно 100 вооруженных боевиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии ЛНР.

Источник пояснил, что около 100 вооруженных боевиков продолжают находится на территории города. Среди них не только военные ВСУ, но и зарубежные наемники из Грузии и Италии, добавил источник.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

24 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе городов Горское и Золотое российскими войсками были блокированы до 2 тыс. человек. По информации ведомства, среди них около 1800 солдат ВСУ, 120 участников националистической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и около 100 зарубежных наемников.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что от солдат ВСУ, заблокированных на территории Горского и Золотого, поступают сигналы о готовности сдаться в плен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве рассказали, что основными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, проведение которых необходимо для обеспечения собственной безопасности РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022