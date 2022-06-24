В Горском продолжают находиться около 100 боевиков ВСУ и наемников
На территории Горского продолжают находиться примерно 100 вооруженных боевиков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии ЛНР.
Источник пояснил, что около 100 вооруженных боевиков продолжают находится на территории города. Среди них не только военные ВСУ, но и зарубежные наемники из Грузии и Италии, добавил источник.
24 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе городов Горское и Золотое российскими войсками были блокированы до 2 тыс. человек. По информации ведомства, среди них около 1800 солдат ВСУ, 120 участников националистической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и около 100 зарубежных наемников.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что от солдат ВСУ, заблокированных на территории Горского и Золотого, поступают сигналы о готовности сдаться в плен.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве рассказали, что основными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, проведение которых необходимо для обеспечения собственной безопасности РФ.
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