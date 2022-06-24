В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге 25 июня
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 25 июня проведут переговоры в Санкт-Петербурге. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Планируется, что политики обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.
Накануне стало известно, что Лукашенко прибыл в Россию с неформальным визитом. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах Путина и Лукашенко провести неформальное общение в Завидове.
17 июня белорусский президент заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине.
23 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Политики обсудили вопросы безопасности и экономики, а также дальнейшие процессы, связанные с Союзным государством.
16 мая Песков рассказал, что Путин и Лукашенко провели краткую беседу после саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Встреча глав государств была без протокольной съемки, за закрытыми дверями.