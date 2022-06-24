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Врач рассказала о последствиях употребления холодной воды в жару

Отоларинголог Сайдулаева объяснила, почему нельзя пить холодную воду в жару
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Фото: Global Look Press/ZB/Monika Skolimowska
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В жаркую погоду лучше отдать предпочтение теплым напиткам. Об этом 24 июня заявила оториноларинголог Аза Сайдулаева в беседе с «Газетой.Ru».

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Специалист отметила, что в жару организм пытается охладиться самостоятельно, например, усиливает потоотделение. Но при употреблении холодной воды ему придется выполнить обратный процесс — согреть поступившую жидкость.

«Настройки сбиваются, иммунитет падает, возрастает риск заболевания, особенно при переохлаждении. А в жаркую погоду очень легко переохладиться! Например, попасть под кондиционер, зайдя в магазин или кафе, проехаться с открытым окном в автобусе или автомобиле, слишком сильно открыть форточку на ночь. В итоге — простуда, насморк, больное горло», — сказала Сайдулаева.

Врач добавила, что попадание холодной воды в желудок блокирует выработку ферментов, необходимых для пищеварения, из-за чего организм получает дополнительный стресс.

«Поэтому, повторюсь, отдавайте предпочтение теплой воде. Она и метаболические процессы в организме запустит, и терморегуляцию наладит, и водно-солевой баланс нормализует», — заключила оториноларинголог.

9 июня эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова рассказала о рисках обезвоживания организма в летний сезон. Она порекомендовала выпивать летом больше воды, чем в другое время года. Так, если при нормальной температуре средняя норма для человека массой 70 кг составляет 3 л в день, то в жару потребность организма в воде возрастает до 4–6 л в день в зависимости от веса.

Вместе с тем специалист обратила внимание на важность правильного выбора напитка для утоления жажды, отметив, что лучше всего для этого подходит именно чистая вода.

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