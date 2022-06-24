Вооруженные силы РФ и подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) готовят наступление на подконтрольный Киеву поселок Нью-Йорк. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин, сходив в разведку вместе с донецкими военными.

Передовые позиции — примерно в 2 км от Нью-Йорка. По словам военкора, националисты в поселке успели плотно закрепиться и подготовить оборону, поэтому действовать приходится аккуратно.

Корреспондент увидел бывший окоп вооруженных сил Украины (ВСУ). Его украинские солдаты покинули под давлением артиллерии горловской группировки ДНР и армии РФ. Также есть переносной зенитно-ракетный комплекс — здесь его оставили украинские военные. Эти позиции штурмовала авиация России.

Сейчас, пока в районе Лисичанска развивается серьезное наступление, пока освобождения ожидает Славянск, тут задача — держать периметр. Напротив находится 25-я аэромобильная бригада ВСУ и боевики запрещенных в России организаций.

«Кто бы знал, вот дед у меня был под Берлином, а я под Нью-Йорком оказался», — рассказал один из бойцов.

Поселок городского типа Нью-Йорк основан протестантами, приглашенными в Россию Екатериной II. С 1951 по 2021 год населенный пункт назывался Новгородское. В 2021 году Верховная рада вернула ему наименование Нью-Йорк. Отмечается, что после освобождения поселок снова будет называться Новгородское.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».