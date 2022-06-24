Трое выпускников погибли под колесами поезда в Тамбовской области

В свой выпускной вечер три подростка попали под поезд в Тамбовской области и скончались. Об этом рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ в пятницу, 24 июня.

По версии Следственного комитета, вечером в четверг, 23 июня, трое несовершеннолетних подростков отправились праздновать свой выпускной в кафе в поселке Мордово. Они решили сократить путь и пойти по железнодорожным путям в районе станции Оборона. Там там они попали под поезд, следовавший из Москвы в Волгоград. Выпускники скончались от полученных травм.

«<…> со спины приближался поезд сообщением «Москва – Волгоград», и, несмотря на предпринятые машинистом попытки остановить подвижной состав, пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались», — отмечается в пресс-релизе СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

24 марта стало известно о гибели 11-летнего мальчика, которого сбил поезд в поселке Александро-Невский Рязанской области. Ребенок пролезал под стоящим поездом и попал под состав, который шел на соседних путях. От полученных травм он скончался на месте.