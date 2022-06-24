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Марафон «За нами правда. Всё для Победы!» собрал более 67 млн для бойцов Донбасса

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Марафон Народного фронта и Соловьев LIVE «За нами правда. Всё для Победы!» за 14 часов собрал свыше 67 млн 85 тыс. рублей для бойцов Донбасса. Более 32 тыс. граждан и организаций РФ сделали денежные переводы в поддержку воинских подразделений.

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Марафон прошел накануне в рамках эфира на радио Вести FM и на канале Соловьев LIVE.

«Бойцы ЛНР и ДНР нуждаются в бронежилетах, касках, тепловизорах, приборах ночного видения, биноклях. Началась спецоперация зимой, сейчас лето — другая форма нужна», — сообщил чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, который помогает со сборами.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что это первый подобный марафон.

«…обычные люди собирают для фронта, те суммы, которые они переводят — это вклад в то, чтобы приблизить Победу и сохранить жизни. А Народный фронт, как президентское движение помогает необходимые вещи быстро закупить, быстро довезти, быстро, протащить через границу и быстро доставить до части. Спасибо всем, кто жертвует, спасибо военкорам и публичным людям, которые нам помогают и открывают свои сборы», — сказал он.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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