«Ночные волки» сняли фильм о врачах-волонтерах в Донбассе

Мотоклуб «Ночные волки» снял документальную кинокартину «Время верных» о добровольцах, которые прямо сейчас помогают защитникам Донбасса и его жителям.

«Время верных» — это очень точное название. Имеются в виду люди, верные своей родине, своему народу. Люди, которые не за деньги, а по порыву души и сердца, по зову сердца, помогают своим родичам, попавшим в трудную ситуацию», — отметила певица Юлия Чичерина.

Основатель мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов, в свою очередь, отметил, что фильм был снят не ради наград или признания.

«Цель была иная. Поддержать решение президента, поддержать спецоперацию. Поддержать осознанно идущих на смертельные риски наших воинов и моих братьев. Поддержать в госпиталях моих коллег», — пояснил он.

Залдастанов руководил съемками лично, ведь сам был там, где нужна была поддержка, участвовал в развертывании полевых госпиталей. Также мотоклуб доставлял гуманитарную помощь.

В прошлом году участники мотоклуба «Ночные волки» представили фильм «Русский лес» ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Фильм рассказывает о том, что сподвигло байкеров запустить акцию «Русский лес», почему они начали экологическую кампанию и какой подарок приготовили для российского лидера.