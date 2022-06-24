Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ планировали нанести удар «Точкой-У» по администрации Луганска
Общество
Умер экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главами ЛДНР
Мир
В Финляндии заявили о готовности к диалогу с Турцией
Мир
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области
Мир
Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк
Мир
Взрыв произошел в Херсоне
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Горского и Золотого
Мир
Пострадавшая при обстреле ВСУ Макеевки шестилетняя девочка скончалась
Общество
Пилоты рухнувшего под Рязанью Ил-76 до последнего отводили самолет от жилых домов
Мир
В Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Савлученко
Сюжет:

Глава МИД Украины не исключил обсуждение границ с РФ «до 24 февраля»

Глава МИД Украины не исключил, что границы «до 24 февраля» могут обсуждаться с РФ
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установление границ Украины по состоянию «до 24 февраля» может обсуждаться с Россией. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос, готова ли украинская сторона обсуждать «границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года».

Он также добавил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным остается в силе.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит защищать целостность своей территории, однако признал, что поставляемого Западом оружия «недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе», так как Россия сильнее.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина больше не будет существовать в своих прежних границах. Она также подчеркнула, что Москва продолжит операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, и обвинила официальный Киев в том, что он завел переговоры в тупик.

До этого, 6 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины. 15 июня возвращение региона под контроль Киева исключили и в Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022