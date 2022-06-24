Глава МИД Украины не исключил обсуждение границ с РФ «до 24 февраля»

Установление границ Украины по состоянию «до 24 февраля» может обсуждаться с Россией. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос, готова ли украинская сторона обсуждать «границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года».

Он также добавил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным остается в силе.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит защищать целостность своей территории, однако признал, что поставляемого Западом оружия «недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе», так как Россия сильнее.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина больше не будет существовать в своих прежних границах. Она также подчеркнула, что Москва продолжит операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, и обвинила официальный Киев в том, что он завел переговоры в тупик.

До этого, 6 июня, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что Украина не хочет вести дальнейшие переговоры и полностью отказалась от этого процесса. По его словам, у МИД РФ есть все основания полагать, что Украина тем самым «выполняет волю англосаксонского лидерства западного мира».

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины. 15 июня возвращение региона под контроль Киева исключили и в Запорожье.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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