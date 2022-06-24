Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ планировали нанести удар «Точкой-У» по администрации Луганска
Общество
Умер экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главами ЛДНР
Мир
В Финляндии заявили о готовности к диалогу с Турцией
Мир
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области
Мир
Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк
Мир
Взрыв произошел в Херсоне
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Горского и Золотого
Мир
Пострадавшая при обстреле ВСУ Макеевки шестилетняя девочка скончалась
Общество
Пилоты рухнувшего под Рязанью Ил-76 до последнего отводили самолет от жилых домов
Мир
В Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Савлученко

В Петербурге прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится уже вечером в пятницу, 24 июня. Основной темой праздника выпускников, лауреата престижных международных премий, стали вечные ценности. Корреспондент «Известий» Максим Облендер побывал на генеральном прогоне мероприятия.

Генеральная репетиция «Алых парусов» ежегодно собирает на набережных города тысячи петербуржцев и гостей второй столицы России. Пиротехника на репетиции не была задействована.

Ветер перемен: «Алые паруса» впервые посетят дети из Мариуполя
Секретный маршрут брига «Россия» и феерическое водно-пиротехническое шоу ждут всех выпускников и телезрителей уже сегодня

Пиротехники отталкиваются от погоды — всё то, что легко бы вписалось в иллюминацию салюта в другом городе, в Санкт-Петербурге в первый летний месяц использовать не получится из-за белых ночей. Кроме того, зрители стоят максимально близко к огненной феерии. Исходя из этих причин на баржах, на понтонах и на мостах используются только самые сочные цвета самого безопасного фейерверка.

«Восторг и радость от того, что мы можем всё это созерцать. Красота — развод мостов, прекрасное небо, посмотрите, какие облака, и эти алые паруса, они, конечно, завораживают», — рассказывает свидетельница репетиции Марина Южакова.

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022