В Петербурге прошла генеральная репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится уже вечером в пятницу, 24 июня. Основной темой праздника выпускников, лауреата престижных международных премий, стали вечные ценности. Корреспондент «Известий» Максим Облендер побывал на генеральном прогоне мероприятия.

Генеральная репетиция «Алых парусов» ежегодно собирает на набережных города тысячи петербуржцев и гостей второй столицы России. Пиротехника на репетиции не была задействована.

Пиротехники отталкиваются от погоды — всё то, что легко бы вписалось в иллюминацию салюта в другом городе, в Санкт-Петербурге в первый летний месяц использовать не получится из-за белых ночей. Кроме того, зрители стоят максимально близко к огненной феерии. Исходя из этих причин на баржах, на понтонах и на мостах используются только самые сочные цвета самого безопасного фейерверка.

«Восторг и радость от того, что мы можем всё это созерцать. Красота — развод мостов, прекрасное небо, посмотрите, какие облака, и эти алые паруса, они, конечно, завораживают», — рассказывает свидетельница репетиции Марина Южакова.

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.