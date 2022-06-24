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Пять новых лесных пожаров обнаружили за сутки в Якутии

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В Якутии за минувшие сутки зафиксировано пять новых лесных пожаров. Их общая площадь составляет 196 га. Очаги обнаружили на территориях Ленского, Усть-Майского, Томпонского районов.

Всего в Якутии в данный момент действует 22 пожара. Пять из них — в Мирнинском районе, по четыре — в Усть-Майском и Томпонском районах, по два — в Ленском, Олекминском, Алданском районах и по одному — в Нюрбинском, Среднеколымском и Нерюнгринском районах. Площадь активного горения превышает 44,51 га, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканское МЧС.

Шесть возгораний удалось локализовать в Нюрбинском, Ленском, Среднеколымском, Томпонском и Олекминском районах. Четыре пожара ликвидировали в Ленском, Томпонском и Верхнеколымском районах. Их общая площадь составила 602 га.

ИА SakhaNews со ссылкой на главного лесничего Якутии Андрея Коноплева сообщает, что сегодня, 24 июня, самолет-зондировщик «Циклон» планирует вызвать искусственные осадки в западных районах республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь людям, пострадавшим от пожаров в ряде регионов России. Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Кремля 20 июня.

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