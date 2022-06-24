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Золотодобывающую компанию в Приамурье лишат лицензии

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В Амурской области одну из золотодобывающих компаний могут лишить лицензии. Юридическое лицо и сотрудников уже девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Речь идет об одном из природопользователей, который ведет добычу россыпного золота в Селемджинском районе, пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов. С просьбой о лишении лицензии компании оно обратилось в Амурнедра.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году Селемджинский районный суд принимал решение о приостановке деятельности компании на 90 суток. Установлено, что в 2020 и 2021 годах компания неоднократно причиняла ущерб реке Малый Караурак. В сумме он превысил 280 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Псковской области фермера обязали выплатить более 880 тыс. рублей за вырубленные в Себежском районе деревья. В марте 2019 года сотрудники лесничества во время патрулирования выявили незаконную вырубку 76 сосен. Объем добытой древесины составил 55 кубометров.

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