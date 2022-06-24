С металлом в голосе

1 июня 2022 года вступила в силу утвержденная правительством РФ внеочередная индексация железнодорожного тарифа на 11%, которая затронула перевозку всех грузов, кроме продовольственных товаров, импортных потребительских товаров, а также минерально-строительных грузов. При этом очередная индексация была проведена в конце прошлого года и предусматривала повышение тарифа на 5,8%. Предполагается, что индексация тарифов позволит РЖД выполнить инвестиционную программу и расширить возможность перевозки грузов на восточном направлении (Транссиб и БАМ), которое в новых условиях видимо и будет основным направлением российского экспорта.

Однако дискуссия об индексации тарифов не завершилась даже внутри самого правительства. На Петербургском международном экономическом форуме замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов высказал мнение, что металлургической отрасли, за развитие которой его министерство и отвечает, сложно платить за перевозку по новому тарифу, и эту проблему нужно решать путем поиска других источников финансирования расходов РЖД, например, за счет государственной субсидии на перевозку продукции металлургии, которой они были лишены совсем недавно, в августе 2021 года.

В смысле необходимости снизить тарифы для металлургов можно понимать и сделанное незадолго до вступления в силу нового тарифа поручение президента РФ Владимира Путина обновить стратегию развития металлургической отрасли до 2030 года и позаботиться о «стыковке» потребностей металлургов и РЖД.

Как могла бы выглядеть эта «стыковка»? На это стоит смотреть с точки зрения рядовых граждан, чьи интересы и должны быть главным мерилом государственной политики. Металлурги и железнодорожники, без сомнения, важны, но они лишь часть огромного населения страны.

Что же мы увидим с такого угла? Инвестиционная программа РЖД, вероятно, будет реализована вне зависимости от того, как будет решен вопрос с металлургами. Так, Владимир Путин отмечает, что развитие восточного направления «должно идти опережающими темпами», а Виктор Евтухов говорит не о сокращении инвестиционной программы РЖД, а о необходимости поиска для нее «других источников поддержки». Отсюда следует прийти к выводу, что по всей видимости РЖД в любом случае получит запланированные средства для финансирования инфраструктурных проектов. В конце концов, речь идет не столько о планах ОАО РЖД, сколько о планах его единственного акционера, правительства РФ.

Так что реальный вопрос не в том, какие инвестиции будет делать РЖД, а в том, кто за это заплатит: металлурги наравне с другими грузоотправителями или налогоплательщики? Вклад налогоплательщиков может быть оформлен и как целевая субсидия металлургам, и как компенсация недостающих доходов РЖД — для конечного результата это несущественно.

Прежде всего, обратимся к сумме, о которой идет речь. По оценкам Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, повышение тарифов увеличит нагрузку на металлургов на 13 млрд рублей, что составляет немногим менее 10% от общего увеличения тарифной нагрузки, которое оценивается в 142 млрд рублей в данном году. Для сравнения — по данным Росстата, прибыль металлургических компаний в январе – ноябре 2021 года составила 2,4 трлн рублей. Иными словами, дополнительная нагрузка составит всего 0,5% от прибыли прошлого года (даже не выручки).

Отсюда едва ли можно предполагать, что речь идет о деньгах, которые действительно критичны для металлургической отрасли, даже если делать поправку на менее благоприятные условия деятельности. Собственно, с этим не спорят и сами металлурги. Так, гендиректор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев заявил на полях ПМЭФ, что взимаемый РЖД тариф не настолько существенен, как суточная ставка аренды вагонов, которую взимают частные перевозчики, а также некоторые другие элементы транспортных затрат (стоимость перевалки в портах и т.д.).

При этом и затраты на транспорт в целом, для которых тарифы РЖД лишь часть, металлурги не рассматривают как главную проблему на данный момент. Обсуждая возможность убытков в данном году, они выделяют в качестве главных факторов сильный рубль и высокие налоги.

Публичная отчетность компаний позволяет понять, почему это так. Так, в 2021 году все транспортные расходы «Норильского никеля» (лидер в цветной металлургии) составили 2,7% от себестоимости продукции, у «Евраза» (лидер в черной металлургии) — 6,2%.

Тариф РЖД в этом контексте важен не столько экономически, сколько политически. Это один из компонентов затрат, которая устанавливается в рамках политического процесса.

С учетом сказанного едва ли можно утверждать, что сумма, о которой идет речь, «нужнее» собственникам металлургических компаний (речь ведь не о поддержании доходов их работников), чем налогоплательщикам, которые в альтернативном сценарии будут платить субсидию.

При этом металлурги являются большими бенефициарами инвестиционной программы РЖД, чем любой обычный россиянин. Металлурги, по данным «Русской стали», уже переориентировали экспортные поставки в Азию, и доля таких поставок выросла с недавних 10–20% до 50%. Отсюда видим, что если отложить уже рассмотренный аргумент возможной нуждаемости металлургов в связи с повышением тарифов, есть и другой аргумент в пользу того, что именно отрасль должна платить за создание инфраструктуры — она будет ее пользователем (в данном случае будущим).

Подведем итоги. Текущую политику государства в отношении металлургов сложно назвать последовательной. Сначала в короткий срок были отменены субсидии и повышены тарифы, и одновременно с этим раздаются голоса из высоких кабинетов о слишком непомерном грузе на производителей и возврате субсидий. Прибыль металлургов оценивается то как слишком высокая и подлежащая изъятию, в том числе за счет высоких антимонопольных штрафов, то как находящаяся под угрозой и делающая штрафы несвоевременными. Транспортный тариф в этом контексте второстепенен в сравнении с необходимостью дать металлургическим компаниям возможность существовать в стабильной экономической и регуляторной среде и планировать, подобно Моисею, перенос своей прибыли с «тучных годов» вроде 2021 года на «голодные годы» вроде 2022 года.