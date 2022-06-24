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Устроивший смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве проехал на красный

ГУ МВД России по Москве: устроивший ДТП на Садовом кольце проехал на красный сигнал светофора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Водитель, который устроил смертельное ДТП в Москве на Садовом кольце, по предварительным данным, проехал на красный сигнал светофора. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

«По предварительным данным полиции, грубое нарушение ПДД стало причиной смертельного ДТП на Зубовском бульваре <…> водитель иномарки следовал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора», — уточнил Васенин.

Все обстоятельства случившегося пока устанавливаются, подчеркнул он.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» в этот день сообщили, что Mercedes двигался по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора.

«Пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной жилого дома, после чего произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель и пассажирка Mercedes от полученных травм скончались на месте.

Рано утром в пятницу, 24 июня, автомобиль Mercedes врезался в стену дома 22/39 на Зубовском бульваре в столице. Всего в автомобиле находились восемь человек — двое погибли, шестеро пострадали.

Очевидец трагедии рассказал, как он с приятелями вытащил из загоревшейся машины нескольких пострадавших. Мужчина подчеркнул, что самого момента аварии он не видел, потому что находился на открытой веранде.

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