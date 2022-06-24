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Пострадавшая при обстреле ВСУ Макеевки шестилетняя девочка скончалась

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Скончалась шестилетняя девочка, получившая ранения при обстреле украинскими военными Макеевки 21 июня. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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«К сожалению, скончалась шестилетняя девочка получившая тяжелые ранения при обстреле Макеевки 21 июня», — говорится в Telegram-канале представительства.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки погибли еще два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.

21 июня в результате обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ) Макеевки ранения получили трое детей. Среди них мальчик и девочка 2009 года рождения и еще одна девочка 2016 года рождения. Тогда отмечалось, что шестилетняя девочка получила тяжелое ранение и находится в реанимации.

20 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в республике за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали. По информации СЦКК, девять детей погибли, 66 — пострадали.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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