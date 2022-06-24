Массовую гибель пчел зафиксировали в Приамурье

В Белогорском округе Амурской области отмечена массовая гибель пчел. Причастность к этому фермеров пока не доказана.

ИА PriamurMedia со ссылкой на администрацию округа сообщает, что в муниципалитете мед добывают порядка 450 пчелосемей, они живут на пасеках личных подсобных хозяйств. В селе Заречном восемь владельцев содержат почти 70 пчелосемей. Массовую гибель пчел зафиксировали именно там.

У погибших насекомых взяли пробы на наличие пестицидов. Но исследование показало отрицательный результат. Таким образом, инцидент произошел не из-за обработки полей, рассказал агентству начальник отдела сельского хозяйства администрации округа Андрей Викторенко.

Амурская служба новостей пишет, что в 2018 году пчеловоды Архаринского района пожаловались на массовую гибель пчел. Тогда это связали с посадками сои и обработкой ее химикатами.

В соответствии с новым законом владельцы сельхозугодий не менее чем за три дня обязаны предупреждать пчеловодов о начале проведения работ, которые могут быть высокотоксичными для насекомых.