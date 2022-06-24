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Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Золотов проверил организацию служебно-боевой деятельности и ознакомился с обстановкой в регионе. Кроме того, он оценил условия быта росгвардейцев и поговорил с личным составом.

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«Виктору Золотову продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение. Преимущественно все изъятое в ходе специальной военной операции — иностранного производства», — отметили в ведомстве.

Отличившимся в ходе спецоперации росгвардейцам Золотов вручил госнаграды.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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