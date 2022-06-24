Politico: президент Украины Зеленский планирует отправить в отставку главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отправить главу Службы безопасности (СБУ) Ивана Баканова в отставку за его якобы непрофессионализм. Об этом в четверг, 23 июня, написала газета Politico, сославшись на высокопоставленных чиновников Украины.

«Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, (навыки. — Ред.), потому что теперь нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет», — высказался один из собеседников издания.

Сообщается, что власти Украины недовольны отсутствием нужной реакции на специальную военную операцию, которую начало российское правительство.

От штаба Зеленского комментариев по этому поводу не поступало.

Помимо этого, озабоченность вызвали и те решения, которые были приняты рядом высокопоставленных чиновников в первые дни специальной операции, которые могли обойтись ценой территории, «в том числе стратегического города Херсон».

Как заявила газета, недоумение вызвало решение экс-начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко отдать приказ своим сотрудникам выйти из Херсона перед наступлением военных РФ, что перечило приказам Зеленского. Многие начальники региональных управлений СБУ сбежали, а один даже сжег здание Службы безопасности в Чернигове, уточнила Politico.

В СБУ на данный момент числится свыше 30 тыс. сотрудников — в семь раз больше количества членов британской контрразведки.

11 июня стало известно о задержании на территории Сербии, по предварительной информации, экс-генерала СБУ Андрея Наумова, который до этого исполнял обязанности начальника Главного управления внутренней безопасности. Как отметило интернет-издание «Страна.ua», он был задержан по обоснованному подозрению в отмывании денег. Если вину удастся доказать, ему грозит до 12 лет заключения.

Ранее, 31 марта, украинский лидер сделал заявление о том, что лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины — Андрея Наумова и Сергея Криворучко, отозвавшись о них как об антигероях и предателях.

Журналист «Известий» Ксения Солдатова узнала, что в рядах ВСУ распространена коррупция. Начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны в Херсоне Валентин Бондаренко сообщил о том, как кураторы Службы безопасности Украины вышли на командира бригады Дмитрия Ищенко и заставили его создать сеть информаторов в городе за денежные вознаграждения.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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