Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» на Кубани

ДТП с участием автомобиля Volkswagen Multivan и грузовиком «КамАЗ» произошло на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Краснодарского края. В результате погибли три человека, еще трое детей находятся в больнице. Об этом 24 июня ТАСС сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«…на закруглении дороги «КамАЗ» остановился проверить датчик в 05:00, и в него въехал «Фольксваген Мультивен», [в нем находилась] семья в составе: отца, матери, троих маленьких детей и бабушки. Все взрослые погибли, дети были в креслах, пристегнуты, находятся в настоящий момент в больнице», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что один человек погиб при столкновении двух грузовиков на платном участке трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. По данным правоохранительных органов, столкнулись грузовики «КамАЗ» и Mercedes. Причиной ДТП мог стать неверный выбор одним из водителей безопасной скорости движения. В результате аварии погиб 56-летний водитель Mercedes.