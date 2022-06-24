В ночь с 23 на 24 июня жители Земли наблюдали парад планет
Земляне стали свидетелями редкого астрономического явления. Уникальный парад планет открылся взорам незадолго до рассвета, сообщает телеканал «Известия». Семь планет Солнечной системы выстроились в одну линию. Невооруженным глазом увидели Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Самые дальние от Солнца Нептун и Уран были доступны обзору с помощью мощного телескопа. Следующий подобный парад планет случится в 2040-м году.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.