Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ планировали нанести удар «Точкой-У» по администрации Луганска
Общество
Умер экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина встречаться с главами ЛДНР
Мир
В Финляндии заявили о готовности к диалогу с Турцией
Мир
В США назвали абсурдом отказ Украины от русской литературы
Мир
Песков заявил об отсутствии предметной подготовки визита Путина в Турцию
Общество
Самолет Ил-76 при падении под Рязанью оборвал ЛЭП
Мир
Песков заявил о решительном настрое РФ по ситуации вокруг Калининграда
Мир
В ДНР заявили о переходе в правовое поле России на 90%
Общество
В вузах России будут обучать специалистов по борьбе с терроризмом
Мир
Сенат США одобрил закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Песков призвал готовиться к худшему в ситуации с запретом транзита в Калининграде

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва готовится к худшему развитию событий по запрету транзита товаров в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом 24 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

Он отметил, что претензии России обоснованы и власти намерены добиваться отмены транспортных ограничений.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — сказал Песков в интервью ТАСС.

По его словам, РФ доносит свою позицию через МИД. При этом с ответными мерами Кремль пока не спешит, так как все участники событий должны тщательно проанализировать ситуацию.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что речь идет уже не о диалоге с партнерами, а о переговорах с оппонентами.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова к тому, что Россия может отключить ее от энергосистемы в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022