Песков призвал готовиться к худшему в ситуации с запретом транзита в Калининграде

Москва готовится к худшему развитию событий по запрету транзита товаров в Калининградскую область через территорию Литвы. Об этом 24 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что претензии России обоснованы и власти намерены добиваться отмены транспортных ограничений.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», — сказал Песков в интервью ТАСС.

По его словам, РФ доносит свою позицию через МИД. При этом с ответными мерами Кремль пока не спешит, так как все участники событий должны тщательно проанализировать ситуацию.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что речь идет уже не о диалоге с партнерами, а о переговорах с оппонентами.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ответные меры России будут практическими. Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами, однако подробности раскрывать не стал.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова к тому, что Россия может отключить ее от энергосистемы в ответ на запрет транзита грузов в Калининградскую область.