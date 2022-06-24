Опубликованы кадры крушения Ил-76 в Рязанской области

В Сети появились кадры момента падения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области 24 июня.

По данным «Известий», один человек находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Как сообщили в региональном оперштабе, все пятеро пострадавших находятся в лечебных учреждениях города Рязани.

В результате падения самолета погибли четыре человека.

Самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в этот день. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. Кроме того, самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.

По предварительным данным, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, а в Дягилево останавливался на дозаправку.