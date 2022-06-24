Циклон продержится в ЕАО еще два дня
ЕАО продолжает оставаться под властью циклона. В предстоящие выходные дни погода на территории автономии будет неустойчивой.
Синоптик областного гидрометцентра Ирина Бояринова рассказала ИА EAOMedia, что в субботу, 25 июня, циклон и его фронтальные разделы продолжат кружить над ЕАО и приграничными районами Китая. Поэтому ожидаются дожди различной интенсивности. Максимальная температура воздуха составит +27.
В воскресенье циклон сместится на восток, территория автономии окажется под влиянием гребня антициклона, поэтому существенных осадков уже не ожидается. При этом температура существенно не изменится.
Ранее синоптики рассказали, что предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы большим количеством солнца, отсутствием осадков и температурой до +30 градусов.