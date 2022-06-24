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Умер экс-депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин

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Фото: Commons.wikimedia.org/tatarstan.ru/Михаил Фролов
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Бывший депутат Государственной думы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин скончался в возрасте 72 лет в ночь на пятницу, 24 июня.

«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — сообщил президент республики Рустам Минниханов.

Место и время прощания с политиком будут объявлены позже.

Фатих Сибагатуллин впервые был избран депутатом в Госдуму РФ V созыва в декабре 2007 года, впоследствии он занимал место в Госдуме VI и VII созыва.

С 1996 по 2007 год Сибагатуллин исполнял обязанности руководителя Нурлатского района, а до этого возглавлял республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также занимал пост заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства.

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