Порядка 1 т незаконно добытых биоресурсов изъяли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина – 2022». В УМВД РФ по региону подвели его итоги.

Сотрудники полиции возбудили 61 уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами.

Также полицейские изъяли 237 кг икры рыбы осетровых пород, 748 кг и 17 экземпляров рыбы осетровых видов, более 117 кг фрагментов мяса рыбы осетровых видов, 39 орудий лова, а также 63 различных транспортных и плавсредства, которые использовали браконьеры.

Около сотни крабов и три десятка запрещенных к вылову рыб выпустили в естественную среду обитания, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае поймали контрабандистов с черной икрой на 147 млн рублей. Более 680 кг икры рыб осетровых видов выявлены при попытке их доставки в Хабаровск на двух грузовых автомобилях без документов, подтверждающих законность ее происхождения.