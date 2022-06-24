Песков заявил об отсутствии предметной подготовки визита Путина в Турцию

Точных дат визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока нет, предметная подготовка визита российского лидера в Турцию не ведется. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Предметной подготовки не ведется, есть действующее приглашение, есть намерение президента им воспользоваться, но точно по датам пока понимания нет», — сказал он.

Также он заявил, что Путин «со временем обязательно» поедет в Иран, но точные даты пока также не известны.

«Со временем обязательно [поедет], но пока точные даты не определены», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее, 17 мая, Песков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина на встречу. При этом представитель Кремля также отметил, что у приглашения не было конкретных сроков.

30 мая Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили ситуацию на Украине и безопасность судоходства в Черном и Азовском морях.