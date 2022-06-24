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Случаи укусов клещами в ЕАО участились

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В ЕАО в 2022 году участились случаи нападения клещей на человека. С начала эпидсезона в медицинские организации с жалобами на укусы насекомых обратились 287 человек, в том числе 89 детей. За этот же период прошлого сезона пострадали от клещей 215 человек, в том числе 63 ребенка.

Случаев клещевого вирусного энцефалита среди жителей автономии пока не зарегистрировано. В шести клещах выявили возбудителя клещевого боррелиоза, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось о резком увеличении активности клещей в Якутске. Количество обращений в медицинские учреждения с укусами выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом. В Приморском крае с начала сезона к медикам с укусами клещей обратились больше 4,4 тыс. человек. Количество пострадавших превышает показатель 2021 года на 36%.

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