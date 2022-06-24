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Песков заявил о решительном настрое РФ по ситуации вокруг Калининграда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия доносит позицию по поводу транзитной блокады Калининграда через Министерство иностранных дел и настаивает на своей правоте. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, речь идет уже не о диалоге с партнерами, а о переговорах с оппонентами.

На вопрос о том, последуют ли ответные меры со стороны Москвы, он пояснил, что в первую очередь все участники событий должны тщательно проанализировать ситуацию. Впрочем, правомерность претензий РФ очевидна, и власти намерены добиваться отмены транспортных ограничений со стороны Литвы, даже если процесс окажется трудным.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — подытожил Песков.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение о том, что заблокировать морской трафик между Россией и Калининградской областью нереально, что бы ни предпринимал Европейский союз (ЕС). Также он предупредил о возможных последствиях для Литвы. В частности, о проблемах с доступом определенных товаров или территориальных претензиях со стороны РФ.

Ранее в этот день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз не заинтересован в том, чтобы перекрывать морские торговые пути, связывающие Калининград с Россией, и лишь пытается предотвратить обход санкций.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

20 июня Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В тот же день был опубликован «черный список», в который вошли: изделия из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, под ограничения попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

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