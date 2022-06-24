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Советник премьер-министра Венгрии Орбан заявил, что ЕС следует начать переговоры с Россией

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Вместо того чтобы вводить новые санкции против РФ, Евросоюзу следует настаивать на прекращении огня и возобновлении переговоров между Киевом и Москвой. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

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«В конце концов Европа окажется на стороне проигравших в этой войне из-за экономических проблем. Наша рекомендация заключалась бы в том, что мы должны остановить процесс санкций», — приводит его слова Reuters.

Политик подчеркнул, что Россия уже продемонстрировала устойчивость перед ограничениями, тогда как западные государства столкнулись с самыми неприятными последствиями своих действий.

По мнению Орбана, подступающий кризис свидетельствует о необходимости сменить подход и обратиться к дипломатическим методам.

Ранее, 22 июня, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что санкционные меры в отношении России обернулись против тех, кто их ввел, и серьезно потрясли мировую общественность. По его словам, Запад пытается политизировать международную экономическую систему и сделать ее своим оружием.

До этого, 20 июня, стало известно, что главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудят седьмой пакет антироссийских санкций. Предполагается, что новые ограничительные меры затронут энергетику.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Одобренный запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода. Кроме того, через восемь месяцев вступит в силу запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Всё это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты во многих государствах.

Между тем ВС РФ продолжают выполнять задачи по демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России и мирного населения ДНР и ЛНР. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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